趙又廷、高圓圓是演藝圈的模範夫妻，小倆口結婚6年並在去年4月生下女兒，開心組成一家三口，趙又廷和高圓圓始終散發新婚般的甜蜜，而兩人今（25日）則被陸媒曝光夫妻的互動日常，野生趙又廷穿短褲、腳踩拖鞋迎接高圓圓，趙又廷一見到老婆就為對方披外套，兩人甜翻了。

趙又廷與高圓圓雖然升格當新手爸媽，但兩人依舊擁新婚般的甜蜜，小倆口稍早就被陸媒曝光私下互動，只見趙又廷打扮隨興，穿著短褲、腳踩拖鞋現身酒店大廳，準備要迎接愛妻，而當高圓圓的車一抵達，趙又廷就立刻上前打招呼。

高圓圓下車時，趙又廷貼心幫愛妻拿包包和物品外，趙又廷似乎是擔心愛妻受著涼，並立刻為高圓圓披上外套，接著兩人便幸福的牽手走進酒店，「高圓」夫妻一舉一動實在閃到爆表。

除了趙又廷忙拍戲外，他也很鼓勵高圓圓產後復出、回歸螢光幕，趙又廷日前曾向陸媒表示，自己也是老婆的粉絲，因此很希望高圓圓能再拍作品給大家看，趙又廷談話之見滿是對老婆的愛護與疼惜。

(中時新聞網)