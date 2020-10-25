22歲知名網紅「放火」（李育群）日前夜宿F罩杯JKF女郎「青青」家中，疑似遭到設局強拍裸照、索討25萬，本來打算付款刪除不雅照，但還是被流出了。

根據《鏡週刊》報導，放火的裸照紛紛流到各群組，看過的網友表示，放火沒穿任何衣物，以青蛙跳姿勢蹲在電視櫃旁，手擺後方、神情木然，疑似被強迫拍攝。

據了解，放火上月16日與其他知名Youtuber等30多人，一同到W HOTEL參加中秋烤肉趴，由於家住比較遠，下榻青青位於台北市的套房過夜，未料遭自稱是青青男友的人闖入，身邊還有4名壯漢，逼迫放火拍全裸道歉影片並勒索25萬，為了不讓不雅照流出，放火答應付款，且雙方到案都稱已刪除，不明白裸照為何瘋傳網路，只要搜尋「放火」關鍵字，就能找到「仙人跳照片」相關。不過，警方表示散播裸照已涉嫌妨害秘密，最重可蹲2年監獄，呼籲民眾勿以身試法。

只要打上放火，就會出現仙人跳等字眼。（圖／GOOGLE）

桃色風波爆發後，放火也在個人頻道PO出未盈利的道歉影片，指出與青青僅是借住朋友家的關係，沒有發生如外界傳言般的行為，稱「完全不知道青青有男朋友」，基於偵查不公開的原則，沒辦法說太多，但向網友保證事情告一個段落後，會給大家一個交代。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)