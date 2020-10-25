位於苗栗的「亞太創意技術學院」，也是知名藝人蕭敬騰的母校，已經於去年停招，目前校內沒有師生，只有行政人員會到校內辦公，門口也早就沒有保全人員，僅擺放一個假人保全，不少當地民眾透露，許多小偷明目張膽闖進校園偷東西，令人不堪其擾。

議員曾玟學在臉書PO出影片，表示有民眾陳情「亞太創意技術學院」校產被偷，且門口的假人保全，近一點看就會發現是不是真的，至於校門口旁邊的鐵捲門，可以輕易拉開走進校園，附近民眾經常看到小偷直接將車停在旁邊，大剌剌拉門走進去。

曾玟學說小偷大白天也會進校園偷竊，就算被看到、甚至知道會被逮捕也不怕，至於小偷闖進校園，都是把電纜線剪斷，將裡面的銅線抽出來，再拿去變賣，不要的電纜線外殼，直接丟棄在旁；不只如此，小偷會把犯案工具留在現場，「方便下次繼續偷」。

曾玟學說如果未來「亞太創意技術學院」真的要解散，「依照現在章程，校產未來要轉給地方政府，目前仍是公共財產，他們偷的就是公共財產」，目前警方會加強巡邏校園，最後曾玟學也在影片表示，拍攝完當天，「又逮到3名小偷」。

(中時新聞網)