美轟炸機B1-B。(圖/shutterstock)

日前傳出美軍一架RC-135W電偵機在21日時曾經飛越台北市上空，昨(24日)美國太平洋司令部正式證實此為錯誤訊息。無獨有偶，全球航空與軍事迷相當關注，專門追蹤全球軍機動向的「飛機守望」（Aircraft Spots）官方推特，昨日深夜又PO出一張航線圖，並指出，有2架隸屬美國空軍的B1-B轟炸機飛經台灣東南海域。

「飛機守望」在推特上PO出一張航線圖指出，有兩架編號分別HUGE01、 02的B-1B槍騎兵轟炸機，自美國關島安德森空軍基地出發，並經由圖中的航線，經過台灣東南海域，飛往南海，而途中還有一架KC-135R負責提供補給。

美國太平洋司令部日前也在官網上發布消息指出，有4架 B-1B槍騎兵( Lancer)轟炸機及200名機組員和第9遠征轟炸中隊(9th Expeditionary Bomb Squadron)從德州戴斯空軍基地(Dyess AFB)出發抵達關島，並協助太平洋空軍與美國的盟友進行演訓。

實際上，美軍今年至今，包括B-1B以及B52轟炸機已經多次從美國本土、關島、日本沖繩等基地，飛越南海以及東海進行巡弋任務，甚至相當接近台灣空域，除此之外，其餘各型反潛機與電偵機進出大陸沿海更是異常頻繁，在美中台三關關係進行角力戰之際，反而見怪不怪。

(中時新聞網)