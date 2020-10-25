香港民運人士及支持港人民主活動團體25日在台北市街頭發起遊行，訴求立即釋放12港人回港；確保政治犯的基本權利，包括自行選擇法律代表的權利、接受醫治的權利，以及與外界通訊的權利。（鄭任南攝）

香港民運人士及支持港人民主活動團體25日在台北市街頭發起遊行，訴求立即釋放12港人回港；確保政治犯的基本權利，包括自行選擇法律代表的權利、接受醫治的權利，以及與外界通訊的權利。（鄭任南攝）

香港民運人士及支持港人民主活動團體25日在台北市街頭發起遊行，訴求立即釋放12港人回港；確保政治犯的基本權利等宣言。民進黨副秘書長林飛帆也到場聲援，高聲疾呼釋放12港人。（鄭任南攝）

12名香港青年今年8月疑偷渡來台途中遭廣東海警逮捕「送中」，已被押逾60天。多個台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，今日發起「撐港」遊行，聲援12名港人外，也呼籲台灣政府提供給港人更多支援。

12名涉反送中案件的港青搭乘船隻欲偷渡至台灣，8月23日被廣東海警截獲並扣留予深圳鹽田看守所至今已64日。聲援者在全球逾30個城市近日發起一系列支持港人活動。

「台灣撐港遊行」今日下午2時在台北忠孝復興捷運站廣場集結，之後遊行隊伍行經忠孝東路，並至中國銀行前呼口號，最後到達目的地香港經貿文化辦事處前發表短講。

活動主持人香港邊城青年秘書長Justine表示，台灣因為在世界上的防疫表現優良，因此也成為少數能夠舉辦遊行的地方，希望台灣民眾今天可以加入遊行，一同聲援被中國監禁的12位港人。

民進黨副秘書長林飛帆表示，這12名港人被攔截羈押大陸後，一直到現在，外界無法與之聯絡，不知道他們的狀況是否安全，呼籲各界持續關注他們，不要讓他們失去聲音。

他指出，台灣跟香港脣齒相依，民主台灣要向世界說明作為民主國家有能力協助香港，他同時坦言，台灣雖成立了援港專案辦公室，但工作並不完美，還有很多需要改進努力之處，需要政府跟民間一起合作處理得更好。

時代力量國際部主任劉仕傑表示，時代力量會持續呼籲港澳條例第18條的修法，希望能夠提供來台灣尋求庇護的香港人多一點法制上的保障。

銅鑼灣書店老闆林榮基今日也參與遊行活動，在支援港人方面，台灣政府仍未啟動「難民法」立法、未修改「港澳條例」，他認為，是因為台灣是個民主國家，需經一定的法定程序，不是想修就能馬上修。

他說，並非每一個台灣的政黨都歡迎追求自由民主的香港年輕人留在台灣，台灣政府其實一直都有在做「撐港」，但「只能做不能說」，自去年「反送中」以來已留下二百多位香港學生。

(旺報 )