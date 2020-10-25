彰化縣長王惠美（左）、奠安宮主委陳在（右）二人合力恭請老大媽回正殿。（謝瑞隆提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美（左）、奠安宮主委陳在（右）二人合力恭請老大媽回正殿。（謝瑞隆提供／謝瓊雲彰化傳真）

北斗奠安宮舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，熱鬧滾滾。（謝瑞隆提供／謝瓊雲彰化傳真）

今天是農曆9月9日重陽節，也是媽祖得道升天日，北斗奠安宮舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人，合力將5尊軟身媽祖神尊從後殿重新請至正殿供奉。

北斗奠安宮前身為東螺天后宮，創建於康熙年間，歷史悠久，是南彰化建廟最早的媽祖廟之一，根據明道大學媽祖文化學院辦公室主任謝瑞隆協助考究，奠安宮先後從湄州祖廟迎回6尊軟身媽祖，1尊被信徒迎回後不知去向，其餘5尊在1989年重建新廟落成後，卻因故被移至後殿，新廟正殿奉祀新雕刻媽祖。

2003年底更因後殿遭歹徒入侵，5尊軟身媽祖竟慘遭縱火焚毀，隔年由時任主委的鎮代會主席劉國卿，率隊前往湄洲重新請回6尊軟身媽祖才得以保留。

日前廟方管委會認為，老媽祖地位較高，應坐鎮正殿主位，經管委會開會討論，日前決定請示媽祖，擲筊一次就獲得聖筊，並擇定今天舉行，一口氣將湄洲東螺老大媽、老二媽、老三媽、老五媽、老六媽等5尊軟身媽祖風光迎回正殿視事。

主委陳在指出，這5尊清代軟身媽祖，可謂國寶，全以手工捏塑打造，比照人體關節比例，全身皆可靈活活動，而衣著也很講究，由裡而外一應俱全，最外層身罩刺繡龍袍，足部繫上三寸金蓮，細節處之精緻令人讚嘆。

王惠美則說，奠安宮5尊清代軟身媽祖神尊，是彰化縣的傳世國寶，尤其東螺老大媽是東螺天后宮的開基媽祖，在台灣媽祖信仰史中，是極具藝術文化與歷史價值的文物，如今重新贏回正殿，能讓更多信徒瞻仰膜拜。

謝瑞隆指出，1981年北斗奠安宮廟宇重建，5尊軟身媽祖神尊被移請後殿，然而2003年重建完成後，就未再移回正殿，古蹟級的舊廟1985年被拆遷到台灣民俗村，近年被重新登錄為歷史建築，在將軟身媽祖迎回正殿後，廟方下個月將組成遷建委員會，再將花壇老廟遷移回奠安宮。

(中時 )