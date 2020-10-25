面對亞洲籃總(FIBA Asia)無預警通知，亞洲盃資格賽將在11月底採用「隔離泡泡」方式進行，中華男籃將被分到前往卡達參賽，儘管中華籃協秘書長李一中計畫串聯亞洲各國抗議，明天(26日)晚上6點仍召開選訓委員會議，「我們必須採用並行措施！」

由於當前新冠疫情仍在全球延燒，亞洲籃總卻無視疫情決定續辦亞洲盃資格賽，除了球員面臨健康風險，各國代表隊更需自行負擔檢驗與隔離費用，預估最少需要400到500萬元，目前不少亞洲盃參賽球隊都已經打算跟亞洲籃總提出抗議。

「目前我知道的是澳洲、紐西蘭、馬來西亞、韓國等國家都不想派隊前往，因為風險與花費太大了，所以我們也只能積極聯繫其他國家協會，期望大家一起表達抗議，」李一中說，「不過我們還是必須進行選訓，且把球員名單盡可能開大。」

李一中表示，目前將會針對SBL、P＋聯盟與UBA球隊的球員提出徵召要求，不過是否決定前往卡達參賽？仍然要看球員自身意願為主，「我們無法勉強球員冒著這麼大風險前往，加上各個聯賽也都快要開打了，可想而知意願會很低。」

因為亞洲籃總要求，這次亞洲盃資格賽必須在11月23日就抵達卡達備戰，然後比賽將於11月27到29日期間進行，加上返台必須隔離14天，前後加起來至少要花上1個月時間，這對球員來說，根本沒必要冒險且花費那麼多時間前往。

「反正接下來就看亞洲籃總的態度，以及所有參賽國家能否真正串連起來抗議成功，但組訓動作還是要做，畢竟我們不想面臨遭到取消會籍的無奈結果！」李一中說。

(中時 )