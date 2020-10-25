雲林縣北港文化中心展出古笨港出土文物，還原先民生活樣貌。（張朝欣攝）

雲林縣北港文化中心25日舉辦「古笨港的座標－出土清代文物展」，展現古笨港出土文物研究及修復成果，此批文物多達上萬件，為北港文史耆老林永村所捐贈，配合雲林縣政府「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，還原先民生活樣貌、呈現北港百年人文之美。

雲林縣北港朝天宮後側的北港鎮第2公有零售市場30餘年前改建時，挖出許多陶磁器、瓦片、古幣等文物，經林永村悉心整理保存，去年捐贈給雲林縣政府，再由學者專家分析研究與修復還原，藉由此次展覽將成果呈現在眾人眼前。

縣文化觀光處長陳璧君表示，為了讓觀眾了解「古笨港」，首先透過座標圖大致勾勒出「古笨港」的地理區位與範圍，接著呈現各種出土文物的「紋飾」內容，展現清代民間工藝的創造力與古笨港居民的審美品味。

展場依照各種文物的使用方式，呈現6個重要主題，分別為「餐飲文化」、「茶飲文化」、「梳妝用品」、「鴉片煙具」、「生產工具」、「日常照明」，結合歷史文化探索、出土文物研究、文物修復等成果，還原早期漢人移民的生活實態。

展覽最後述說「古笨港」從17世紀以來的發展歷程，引領民眾進一步認識「古笨港」豐厚的歷史人文風采與珍貴出土文物。現場還有青花瓷圖案印章，讓民眾揮灑創意，製作屬於自己的青花明信片，並提供拼合瓷器小遊戲，非常適合親子同樂。

(中時 )