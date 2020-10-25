花蓮是觀光大縣，防疫期間國內旅遊大爆發，遊客爆增造成交通與治安衝擊，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，昨到花蓮縣警局慰問基層員警，感謝花蓮員警的努力，並發放加菜金慰勉第一線人員的辛勞。
陳家欽感謝花蓮警察在中秋、國慶連假時，在第一線疏導交通，讓縣內交通順暢，他也提到，內政部在前瞻計畫中，特別替花蓮縣警察局爭取警勤科技大樓及綜合大樓興建經費，以支持警察工作，並要求局長蔡丁賢全力完成廳舍興建。
徐國勇感謝警察同仁全力投入，他說，警察在防疫期間十分辛苦，花蓮縣地理環境得天獨厚，是國內旅遊首選，除交通問題，為落實防疫工作，帶來不少治安隱憂，尤其疫情後期，振興經濟三倍券的發放，警政署全力協助運送安全維護，很值得肯定。
針對少年吸食毒品問題，徐國勇強調，未來要提升毒品查緝能量，溯源斷根，加強防制與查緝；另外，總統蔡英文重視警察制服改進，徐說，內政部已請工研院與廠商研究兼顧透氣性、延展性、英挺性的布料，期盼制服能愈改愈好。
(中時 )
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