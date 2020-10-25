康康將於12月推出全新台語專輯，25日與「康康康樂隊」錄製新專輯，以Live band現場同步收音方式一氣呵成，同時間時間舉辦兩場錄音演唱會，每場只能容納60位觀眾，使用專業藍牙耳機，聆聽《康樂、鼓掌》專輯現場錄音演唱會；康康有感於去年金曲獎入圍最佳台語男歌手的時候，看到眾多的新興樂團發展得有聲有色，而康康康樂隊成軍超過20年，每位成員在音樂的路上也有了一番成績，康康認為應選在目前最成熟的階段，再次合作挑戰更高層次的創作領域，因此誕生年底新專輯。

除此之外，他還邀請了三位金曲獎得主共同合作，包括康康康樂隊的音樂總監、第22屆金曲獎最佳編曲獎得主蔡科俊老師，第23屆金曲獎最佳台語男歌手荒山亮老師合唱一曲，以及第28屆金曲獎最佳音樂錄音帶得主張三李四拍攝MV；昨現場康康一次演唱12首新歌，大多是他親自填詞譜曲的作品，還有康康康樂隊的共同編曲。

康康這次的創作不改詼諧，幽默的特色，把生活中體認到的人生百態用音樂及歌詞譜成新專輯的12首歌。其中有送給不到2歲女兒的歌，唱給家庭，朋友，甚至對於偶像以及自己身為債主的歌曲。此外，康康有感於2020年多變，也將自己的人生哲理放在新專輯當中，至於專輯美術設計的部份，走的是老式戲院復古風、搭配玉成戲院的場景，呈現濃厚的康氏風格。

康康昨以Live band方式錄製新專輯。（亞歷安提供）

(中時 )