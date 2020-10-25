曾敬驊秀薩克斯風才藝。（羅永銘攝）

陳昊森演唱〈告白氣球〉、〈模特〉等歌曲。（羅永銘攝）

邵奕玫（米米）與高中同學所組的舞團「CapSoul」帶來韓風舞蹈組曲。（羅永銘攝）

王識賢與王彩樺演唱〈雪中紅〉。（羅永銘攝）

林暉閔與監製瞿友寧帶來片中插曲〈這個世界〉。（羅永銘攝）

法比歐與粉絲互動零距離。（羅永銘攝）

電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。

《刻在你心底的名字》上映不到4週，票房已衝破8000萬，不僅榮登2020年度國片票房寶座，也有望成為台灣影史同志題材電影票房冠軍。25日監製瞿友寧率陳昊森、曾敬驊、邵奕玫、王識賢、法比歐、王彩樺及林暉閔出席見面會謝票，吸引上千名影迷在場邊圍觀，甚至前一天晚上就有人到現場卡位，只為一睹偶像風采。

「刻在雙帥」的陳昊森演唱〈告白氣球〉、〈模特〉，展現當歌手的企圖和天份；曾敬驊則秀出從小練就的才藝，以薩克斯風吹奏電影主題曲，他表示3、4個月沒演奏了，這幾天也在忙拍戲，所以練習時間不多，把主要的旋律抓一抓，現場再臨場反應，被問起為何不也選擇高歌一曲，他則謙虛表示：「自己有什麼能力就做什麼事就好！」

活動一開場，監製瞿友寧悄然換上一身教官制服，重現電影中客串演出的教官一角，與演出因公開性向而遭受同儕霸凌的學弟「瘦瘦」林暉閔一同獻唱電影插曲，也是經典的時代金曲〈這個世界〉；邵奕玫（米米）則與高中同學所組的舞團「CapSoul」帶來韓風舞蹈組曲，精湛舞藝撼動全場。

被戲稱「無緣的女婿」的王識賢與「丈母娘」王彩樺則帶來經典台語名曲〈雪中紅〉，逗趣組合獲得如雷掌聲；法比歐也發揮「天菜」魅力，再現電影中歐神父唸玫瑰經的帥氣模樣，並挑選幸運粉絲上台禱告，額頭貼額頭的零距離互動，令粉絲尖叫聲連連；歌手龔言脩也演唱電影宣傳曲〈HELLO〉，讓粉絲一飽耳福。

同日曝光「大人世界篇」幕後花絮，談起遠赴加拿大的拍攝過程，當時還是大學生的曾敬驊表示：「這是我第一次出國工作，不過因為當時剛好遇上學校期末考，我大部分空檔都拿來準備報告和考試！不過最後一天在一家餐館吃到的甜甜圈，超甜、熱量超高，但是超好吃！」而陳昊森會用拍戲之餘，充當工作人員的英語翻譯，「還有一天我們在便利商店和店員聊天，結果他講法文，我們講英文，都聽不懂！」他還透露，曾想像是金城武演出大人版的他，不過最終由戴立忍的精湛詮釋，也讓他十分敬佩。

(中時 )