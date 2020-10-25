雲林縣愛老眼鏡受歡迎，朱立倫承諾明年繼續辦理。（張朝欣攝）

雲林縣政府推動愛老眼鏡，25日於雲林縣斗六市雲林國中舉辦「愛老眼鏡，時尚您最潮」成果發表會，首波1萬付眼鏡已於去年全數配鏡完成，今年初再由前新北市長朱立倫向慈善人士爭取第2波1萬付免費老花眼鏡，朱立倫強調「明年將會繼續辦理」。

「愛老眼鏡，時尚您最潮」成果發表會，由雲林縣長張麗善、銀光未來創新協會創辦人前新北市長朱立倫、銀光未來創新協會理事長許育寧等人共同主持，雲林縣內29家響應活動的驗光所負責人皆到場共襄盛舉。

張麗善表示，雲林縣自2019年開始辦理65歲以上長者「免費愛老眼鏡」活動，今年度的1萬付眼鏡尚有3000餘付，請鄉親把握機會，前往合作的驗光所配鏡。

朱立倫則在現場宣布，已爭取到第3年的1萬付眼鏡經費，雲林老年人口比率高，必需持續辦理「免費愛老眼鏡」活動，讓更多老人家看得清楚，生活變得更便利快樂。

主辦單位特地邀請周清源、田村恭、余翠蓉、鄭林惠美4名長輩，戴著愛老眼鏡搭配新潮服飾，在現場以走秀方式展現長者的時尚風格，並與環球科技大學時尚造型設計系合作，前往雲林故事館、布袋戲館等地拍照，行銷縣內打卡景點。

現場老人家說，眼睛老花後，看東西都很模糊吃力，但也不會特別想去配老花眼鏡，縣府相當用心，推出免費愛老眼鏡鼓勵大家配鏡，配戴後生活品質大大地改善，是非常實用的社會福利。

(中時 )