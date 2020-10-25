苗栗山城扶輪社24日在苗栗市三角公園及北苗苗栗捐血站，辦理今年度第2場次捐血活動，吸引近200人次參加，共募集240袋熱血，社長林怡君指出，今年因疫情影響，捐血民眾比往年少2成，現場有許多捐血獎品沒送出去，不畏疫情，希望明年3月有更多民眾共襄盛舉。
苗栗山城扶輪社今年邁入第20年，從創社第1年起每年3月及10月各辦理1次捐血活動，20年來已經募集超過1萬袋的血液量，今年遇到新冠肺炎疫情嚴峻，導致血庫頻頻缺血，山城扶輪社沒因疫情而取消，昨日在苗栗市三角公園及北苗苗栗捐血站辦理今年度第2場的捐血活動。
苗栗山城扶輪社為了感恩熱情的捐血人，由各界中小企業及苗栗山城社全體社友的團隊，提供豐富的愛心贈品，社長林怡君表示，參與捐血的民眾都獲得各色淺色口罩、桐花餅、牙膏、水耕蔬菜等，還可參加摸彩活動，現場也備茶水點心。
苗栗山城扶輪社表示，摸彩活動最大獎是價值萬元以上的監視器套組，由退休的黃姓警官夫妻倆獲得。活動現場有許多苗栗高商扶少團的學生擔任志工，協助量血壓、抽號碼牌，也有許多年輕朋友，看到現場的活動，馬上挽袖捐熱血，一起關心社會公益。
(中時 )
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