今天是台灣光復節，是台灣擺脫日本軍國主義壓迫的日子，不過現在的執政者刻意不紀念，反而在基層教育與社會教育中，突顯日本殖民時期對台灣現代化的部分，反而更為偏頗到歷史失真。網友Yao Hua在參觀台北市三井倉庫時，聽到導覽員說「日本人來到台灣，台灣才開始種茶」，立即被Yao Hua指正台灣的茶葉經濟早在清朝時期已非常發達，導覽員一陣尷尬。

網友Yao Hua在臉書「歷史流言終結者」分享自己在光復節連假的動，先去參觀先前曾引發爭議台灣鐵道博物館，先前該館曾抹去劉銘傳的貢獻，只談日殖時期。所幸在爭議之後，該館有好好介紹劉銘傳，也不再強調誰才是「台灣鐵道之父」這個引起爭議的頭銜。

Yao Hua表示，修改過的台灣鐵道博物館，算是有正反並陳日本殖民台灣時期的歷史，「其中一間展場主題是日本始政40週年博覽會，除了展示當年盛況，也呈現了當時台灣人並未享受到現代化帶來的優勢，用小說和罷工吶喊被殖民者的悲哀和憤怒。這個平衡的史觀，做得還不錯。」

在三井倉庫，一名大學一年級的志工擔任導覽員，侃侃介紹三井出品的日東紅茶，卻說「日本人來台之前，台灣沒有種茶」。Yao Hua立即糾正「晚清英國人陶德和李春生在北部種茶，又從福建帶製茶師傅來台，外銷烏龍茶到花旗國，誰說台灣沒有茶產業?」

導覽員顯然不清楚這段歷史，尷尬的自圓其說「那應該是清朝台灣種茶規模還不大」，Yao Hua沒有再爭辯，但內心暗想「清領時期茶葉是台灣出口的主力商品之ㄧ，大稻埕有多少人賣茶致富，這叫規模不大?」

Yao Hua所說的陶德，是英國商人約翰·陶德(John Dodd)，他在1867年(清同治六年)將福建安溪的茶種引進台灣，而李春生是他雇請的經理，之後李春生的茶葉經濟規模更大，同樣有「臺灣茶葉之父」之稱。

其實，台灣的茶葉經濟直接影響了台灣的發展走向，原本「一府二鹿三艋舺」的排名順序，因為北台灣茶葉的產值逐步勝過了南台灣的稻糧，使得艋舺成了新的經濟中心，也就成為政治中心並延續到今天，這發展並非日本殖民台灣才開始。

Yao Hua還回想到一段往事「很多年前在台北探索館的鐵路展遇到一位阿伯志工，欣然向小朋友介紹，台灣全島鐵路今天會這麼方便，都是日本人的貢獻。我立刻吐槽 : 所以東部幹線和鐵路電氣化，也是日本人的功勞? 他答不上，臉都綠了。」

Yao Hua最後表示，「導覽員不該是誤導員。 」「就算想略過中國史，聚焦在台灣，也該不帶偏見，好好把台灣史基本的面貌認識清楚吧！」

網友Yao Hua在臉書發表自己的光復節連假心得。

(中時新聞網)