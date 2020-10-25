余信憲25日在臉書爆料，前立委鄭寶清宣布參選桃市長。(蔡依珍攝)

桃園市議員余信憲25日在臉書爆料，前立委鄭寶清參加勞工育樂活動時，對上千名勞工正式宣布要參選2022桃園市長，拜託大家支持，但鄭本人傍晚否認宣布參選，直言：「現在宣布沒太大意義！」卻留伏筆稱自己從政初衷沒變過，要打造「幸福新桃園」，會傾聽基層聲音。

也有出席同一個活動的桃園市長鄭文燦對此表示，民進黨是一個開放的政黨，也是個民主的政黨，市長的提名有黨內的機制，現在還有兩年的時間，歡迎各方有意願的人選，表態爭取市民的認同，他也透露除了現在宣布的彭紹瑾和鄭寶清之外，陸續還會有一些人表態，但被問到屬意誰時，他四兩撥千斤稱：「我沒有口袋名單！」

余信憲今下午近2點在臉書發文稱「鄭寶清今天出席工會育樂活動，正式宣布要參選2022桃園市市長選舉！」還附上鄭寶清跟小英之友會成員開心合照的照片。

余受訪時表示，由桃園市資訊休閒服務人員職業工會主辦的「勞工政令宣導暨親子聯歡活動」早上在八德舉行，鄭文燦9點多也有到場致意，2個小時後鄭寶清也受邀出席，上台致詞時面對逾千名勞工，宣布要參選下屆市長，下台後還逐一跟烤肉的群眾問候尋求支持。

「我沒有宣布啊！」鄭寶清傍晚接受電訪時否認宣布選市長，但話中有話表示基層很多人要他選，今天的活動也很多人鼓譟，自己有能力、會管理又會做事，「點鹽成金」把台鹽轉虧為盈，崇右科大也從快倒翻身倒賺2億，擔任立委期間又8度獲優質立委，幫桃園要回3000億建設經費，最了解桃園的建設和淵源。

鄭寶清強調自己一輩子從政初衷沒改變過，在地好子弟要打造「幸福新桃園」，讓桃園越來越好，面對記者詢問「口號都想好了」，鄭鬆口笑言會勤跑基層聽聽大眾聲音，也坦言是第一次在場合受到選民熱烈支持，不否認加深了參選意願，會繼續爭取選民支持，替桃園多做一點事。

鄭文燦爆：黨內還有這些人想參選...

(中時 )