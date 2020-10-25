美國總統大選受到全球媒體關注，而近來美媒傳出拜登之子的電郵門案件，該起事件引發台灣媒體熱烈討論。對此，資深媒體人黃創夏分析，美國總統川普私人律師朱利安尼的終極爆料出爐後，拜登電郵門事件會有兩個結局，一個是一槍斃命；另一個則是「虎頭蛇尾」。

黃創夏今(25日)在臉書上表示，「飛過去丶錢進來，拜登發大財？」同時，他也指出「朱利安尼終極爆料倒數中…」，並預測拜登電郵門事件的結局，是「一槍斃命」，還是「虎頭蛇尾」？

網友們也留言表示，「該不會最後沒拿出來，私下給錢了事，哈」、「等待一槍斃命」、「原來十月驚奇還未結束啊」、「當然是一槍斃命了」、「精彩壓軸在最後～敬請期待」。

此外，隨著電郵門事件持續延燒， 根據民調機構IBD/TIPP昨（17）日公布的全國民調結果，自12日以來，拜登的支持度些微下滑了2.3個百分點，川普支持度上升0.6個百分點。但整體來說，在這份民調的統計中，拜登仍以50.3%的支持率領先川普的43.2%，兩人之間的差距為7.1個百分點。

(中時新聞網)