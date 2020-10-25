中華白助理教練鄭志龍（中），率領球員谷毛唯嘉（左一）、邱子軒（右一）、黃建智（右二）接受籃壇大前輩陳祖烈（左二）的鼓勵。（奧運人協會提供）

2020東京奧運雖然因為新冠肺炎疫情延到明年，不過今年距離1960年羅馬奧運已有一甲子時光，中華民國奧運人協會特地在今天邀請參與過60年前羅馬奧運的資深台灣體壇英雄，參加重陽敬老活動，並宣佈籌備多時的奧運博物館開始遴選地點，期許2年後完工。

參加過1960年羅馬奧運的資深奧運人紀政、李伯廷、黃士聰、陳祖烈、鄭錦和、吳錦雲出席，讓這場活動充滿溫馨的分享，參與過兩屆奧運、現年88歲的籃壇前輩陳祖烈，回憶當時出賽運動服上是中華民國國旗，真的很不容易，「籃球博士」鄭志龍，也率領中華白隊年輕好手谷毛唯嘉、邱子軒和黃建智出席，聽取一些建議和鼓勵。

體育署署長張少熙也出席力挺奧運人，強調要向這些為台灣體壇打下不少江山的前輩致敬，體壇歷史就是一棒接一棒前進，他也宣傳體育署日前公布的績優運動選手就業輔導辦法，表示未來每4年聘用百名優秀奧、亞運退役國手派駐各級學校、基層訓練站擔任教練，培育更多優秀人才。

(中時 )