大陸女星張雨綺當年演出周星馳電影《長江7號》走紅，日前因參加熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣再飆升，豪爽率直的個性受到不少喜愛，今（25日）她在社群網站曬出一系列辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

張雨綺25日在微博PO出好幾張美照，寫下：「分享些新鮮事」，只見她穿著黑色平口低胸裙，露出鎖骨、香肩，脖子還戴上黑色頸帶，性感中又帶點個性，最吸睛的是，她胸前開個小V，使得深邃事業線一覽無遺，雙球幾乎快溢出，超有料身材完全包不住。

張雨綺抹胸裙還開V，事業線被看光。（圖／翻攝自微博）

張雨綺雙球快溢出，相當火辣。（圖／翻攝自微博）

另外，從全身照看來，張雨綺的禮服下擺還是開高衩設計，讓她的美腿若隱若現，更增添性感氛圍，引來不少粉絲激動直呼「姐姐好辣」、「妳這是想幹嘛，趕緊把衣服穿上」、「這誰頂的住」、「太美了吧」、「以後多分享這些新鮮事吧」。

事實上，張雨綺的好身材經常被拿來討論，不管是穿上下齊露的低胸連身短褲熱舞，或是為代言廣告穿上貼身旗袍，火辣曲線總能掀起熱議，無論時裝、古裝都駕馭得很好，絲毫沒有違和感。

(中時新聞網)