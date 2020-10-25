南庄山水節路跑馬拉松比賽，25日上午登場，近5千名參賽民眾將會場擠滿。（謝明俊攝）

南庄山水節路跑馬拉松比賽，25日上午登場，南庄鄉農會特別準備筍雞湯給選手補充體力。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎給分組優秀跑。（謝明俊攝）

地主南庄鄉長羅春蓮頒獎給優秀跑。（謝明俊攝）

南庄最重要的南庄山水節又來了，重頭戲馬拉松路跑，25日一早登場，今年增加全馬行程，有近5千名民眾報名參加，創下山水節路跑活動開跑以來紀錄，讓路跑終點現場擠滿了參賽跑友及遊客，南庄農會除在現場準備筍雞湯給選手補充體力外，更歡迎大家活動結束後繼續留下來作一日遊。

南庄山水節舉行至今年，已邁入第20個年頭，路跑則是第8年，山水節是由南庄農會及縣府農業處共同發起興辦，至今已成為南庄對外觀光旅遊宣導的最重要活動，每次都可吸引上萬人潮來到南庄，尤其是後來增加路跑項目，更吸引許多年輕族群共襄盛舉。

今年的路跑活動，特別增加全馬部分，也使得參加人數由去年的3千多人，一口氣增長至近5千人報名與賽，主辦單位在規畫路線，也首次跨越南庄鄉而延伸至隔鄰的獅潭鄉，沿著浪漫台3線至獅潭鄉百壽村百壽派出所前方折返回南庄124乙線，再回到南庄鄉公有停車場出發點結束。

路跑比賽從清晨5點40分開始依組別起跑，整條124乙新舊線都布滿快樂的跑友，在山明水秀的環境中暢快前進。全部賽組完賽後，再由縣長徐耀昌等分別頒獎恭賀各組成績優秀者。

今年的南庄山水節，照例南庄鄉農會所承辦，活動分成2天舉行，24日先在公有停車場展出各式客家特色米食特展，南庄觀光產業協會也舉辦客家麵食嘉年華活動共襄盛舉。

25日活動主場展開，除了重頭戲路跑活動登場外，南庄鄉農會還特別準備雞酒、筍雞湯等客家傳統美食，供與賽選手及到場民眾補充體力。

(中時 )