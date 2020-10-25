彰化市一位長期患有睡眠障礙的女子在去年6月某日早上時，身穿蕾絲紗裙睡衣至超商買東西，買完後竟騎乘他人機車離開，遭檢方依偷竊罪起訴；不過該女事後稱因為長期吃安眠藥，常有健忘、頭昏、頭痛等症狀，完全不記得偷車，彰化地院最後依該女意識恍惚，沒有竊取機車的不法意圖，判處無罪。

據法院判決書指出，該女子在自民國96年起即患有睡眠障礙，有服用4種處方藥物，均可能具有影響認知功能或行為障礙之副作用，法官也請彰化基督教醫院針進行精神狀態鑑定，確定該女當天確實有服用過量安眠藥的情形，過去也曾經服用過量藥後，自撞安全島到需進入加護病房。

當天上班的超商店員表示，該女因為穿著奇特，一進到店內就引起注目，而且她神情恍惚，頻頻拿錯想買的商品，甚至一度想拿走店內抹布，走出商店後朝一輛插有鑰匙得機車走去，就直接騎走機車，直到車主發現後才報警；當時處理案件的員警也說，該女當時身穿有洞的蕾絲紗裙，「可以直接看見裡面的內褲」，因此他先帶該女回家換衣服，不過該女稱找不到住家鑰匙，當時精神狀況相當差，像是沒有睡好。

法官依各罪證後審酌，該女行竊機車後又步行至超商，並走在路旁閒晃，因服用

安眠類藥物，導致頭腦痴呆、混亂、無秩序等意識障礙之狀態，難認定有意圖竊取他人物品並據為己有的意思，因此全案判處無罪。

(中時新聞網)