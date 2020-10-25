屏東縣內埔鄉昌黎祠韓愈文化祭，受考生及家長歡迎的「版印金榜符」，祈求考試順利，金榜題名。（潘建志攝）

屏東縣內埔鄉昌黎祠是全國唯一主祀韓愈的廟宇，已舉辦19年的昌黎祠韓愈文化祭已成為深具地方特色的祭典，現場除了有傳統的三獻禮及六佾舞儀式，也有最受考生及家長歡迎的「版印金榜符」，學子們都祈求希望考試順利，金榜題名。

韓愈是中國的大文學家及大教育家，與客家人晴耕雨讀精神吻合，六堆先民感念祂因此興建昌黎祠，每到韓文公誕辰都會以傳統儀典祭祀，百年不曾間斷，成為六堆客庄的信仰。2001年開始由地方人士發起韓愈文化祭活動，迄今年年舉辦，已成為地方特色。

祭典包括三獻禮及六佾舞，邀請豐田國小學生表演，韓愈六佾舞搭配客家八音，而非祭孔的雅樂，非常特別。今年韓愈祭活動除了版印金榜符、請絭暨換絭、文公粄製作體驗外，還有昌黎藝文之夜、昌黎市集、歌唱暨啦啦隊比賽活動等。

「絭」是六堆客家人對護身符的稱呼，父母拜請神明將孩子收為契子，將絭以紅繩掛在孩子胸前祈求平安長大，並在每年祭典期間到廟裡換絭，答謝神明庇佑。金榜符則是學子希望學業順利，考生希望金榜題名，以木刻刻畫設計供學子考生拓印，而准考證掛滿廟宇也成為每年此時的地方盛況。

(中時 )