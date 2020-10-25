「陽春麵吃得飽，有人喜歡吃牛肉麵也不要限制太多」。行醫近30年的員榮醫療體系總院長張克士，用陽春麵和牛肉麵作對比，把自費醫材的需求以平民日常小吃做對照，全文刊載於康健雜誌，近日榮獲台灣醫療報導獎佳作，成為今年度得獎者中唯一的醫界人士。
中華民國醫師公會全國聯合會109年臺灣醫療報導獎得獎名單近日公布，張克士撰文獲得佳作，亦是今年唯一獲獎的醫界人士。針對自費醫材設上限引發爭議，雖然差額醫材上限管理政策已經上路實施，但醫界仍有不少反彈。
今年6月，張克士撰稿見刊於康健雜誌，把自費醫材的需求用最普通的日常小吃，做出淺顯易懂的比照，政府需不需要費心訂價？民眾了然於心。他強調，臺灣健保因價廉物美而聞名於世，如何永續經營已成最大挑戰，任何政策的改變，必須讓供需三方都能平衡，民眾、政府和醫界才能三贏。
張克士行醫近30年，創辦員榮醫療體系，位處彰化縣員林市，這裡有全台最多隱形富豪；除了醫療專業備受肯定，多年來更以照顧弱勢聞名，各種醫療需求，他非常清楚。
張克士表示，全民健保的保障目的，是要讓民眾不要因貧而病、或因病而貧，其中，民眾為需求方、醫界是供給方、政府則擔任保險人，3者之間必須保持正三角形的關係，亦即維持三方的供需平衡，才能永續經營，健保德政也才能長長久久照顧全臺灣人。
他強調，政策制定時應能有更多元思考，顧及三方立場，政府資訊公開透明，民眾就能有好的選擇，醫院也就能提供優質的服務，相信全民健保的實施一定可以三贏。
「陽春麵吃得飽，有人喜歡吃牛肉麵也不要限制太多」，自費醫材價格上限政策，民眾、政府、醫界如何三贏？刊載於康健雜誌第259期。
(中時 )
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