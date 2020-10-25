重陽節華山基金會屏東林邊站在林邊國中舉辦「祖孫同堂，輕鬆做甜點學英文」活動，邀請林邊國中師生與20名長輩及義工同歡，一同體驗學習樂趣。年節將至，華山基金會邀請民眾捐款或加入義工來幫助失能長者。

67歲獨居的黃阿嬤患有多重慢性病，退休後因身體狀況不佳大多待在家裡，照顧長期臥病的先生，因此與外界互動變少，情緒日漸低落。華山基金會今年起到家中關懷訪視，給予物資協助及護理服務，並常邀約外出參與活動，黃阿嬤臉上逐漸有笑容。

黃阿嬤也參加重陽節活動，與其他長者一起學習製作甜點雙果派，長者們以香蕉、奇異果等水果為材料，放入容器中攪拌成果泥，捏製派皮後放入並烘焙，出爐時長者們都非常開心。

烘焙過程中長者們邊唱歌邊製作，像開同學會一樣，志工們也教導長者認識食材的英文單字，像Egg、Banana等，增加學習樂趣。現場也邀請髮型設計師及國術館師傅來義剪及推拿服務，讓長者們煥然一新也能舒筋鬆骨。

年節將至，募款狀況仍待努力，華山基金會邀請社會大眾加入「送愛到家－因為有您」認助計畫，提供三失長輩關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、家務協助等免費到宅服務，除了捐款外，也期待更多民眾加入義工行列。

(中時 )