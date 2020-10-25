「金甌無缺--紀念台灣光復75周年主題展」從10月25日至12月25日在北京國家博物館展出2個月，今天由大陸國台辦主任劉結一主持開幕儀式。新黨主席郁慕明、勞動黨主席吳榮元等台灣貴賓出席。

今天是台灣光復75周年，歷經國府遷台、蔣介石戒嚴時期、蔣經國宣布解嚴，開放黨禁、報禁，但蔡英文政府卻要關掉中天電視台，郁慕明遺憾的說，這是對新聞自由莫大的傷害，也凸顯出民進黨的言行不一。

由於民進黨是捍衛言論自由起家，一方面高喊民主自由，但一方面卻又做著相反的事情，郁慕明說，「這就是典型的換了位子，就換了腦袋。」

「金甌無缺--紀念台灣光復75周年主題展」共選用北京國家博物館的館藏文物160餘件套，其中不少珍貴文物是首次展出。例如40餘冊宏字練軍公文，之前未曾公開，時間跨度自1886年至1891年，正是清政府積極經營台澎防務時期。

公文包括札文、訓令、告示、清單等類型，內容涵蓋了宏字軍的人事、操練、調防、工程、後勤、獎懲等諸多方面，詳細地展現了這支軍隊從組建開赴澎湖至形成一定規模的全過程。

藉由這批檔案，人們可以瞭解晚清澎湖駐軍運作各方面的細節，分析清政府經營澎湖的成敗得失。公文中有關電報、郵政的內容，還為研究台灣近代社會生活提供了珍貴史料。

本次展覽還展出了清代以來重要文獻檔案複製件50餘件套，客觀再現了台灣被迫割讓、台灣同胞英勇反抗日本殖民統治、台灣光復回歸中華民國的歷程。

(中時 )