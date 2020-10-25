花大錢買名牌精品包，品質卻讓女網友相當傻眼，這名女網友在臉書上表示，大約2年前到台北101的LV（Louis Vuitton）專櫃購買包包，結果用紙巾沾水輕輕擦拭後，包包上方的經典老花LOGO竟消失不見，送回專櫃維修，櫃姐回答讓女網友難以接受，對此爭議LV也回應了。

女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」吐苦水，透露自己喜愛法國精品LV的包包，不僅已經購買多次，連家人的皮夾、皮帶都是用LV，日前發現2年前花8.8萬元買的包包脫皮，因此用沾水紙巾擦拭，想不到LOGO全部消失，變成一只「咖啡色包」。

LOGO用紙巾一擦消失(圖片取自/爆廢公社公開版)

女網友將包包拿回櫃上維修，用同樣擦拭方式示範給櫃姐看，對方卻說「擦太用力」，讓女網友一度氣哭，後來包包在櫃上放1個月，櫃姐才來電說包包送到香港，但無法維修，問女網友願不願意付8萬元，寄到其他國家維修，維修費等於可以再買新包，更讓女網友無法接受。

女網友文章掀起熱議，許多買過LV包的網友，認為相當誇張，「我用30幾年的沒事耶，發霉丢陽台曬太陽也不會」、「這不是小問題而已」、「專櫃買還要被酸」；根據《東森新聞》報導，針對女網友包包問題，LV低調回應，表示願意提供售後服務，歡迎她重回專櫃。

(中時新聞網)