海巡隊出動前往驅離大陸抽砂船。(圖 艦隊分署提供)

海巡隊出動前往驅離大陸抽砂船。(圖 艦隊分署提供)

一名李姓馬祖網友今日在臉書上爆料，指目擊南竿海域出現大批大陸船隻，數量之多，幾乎將整座島包圍。對此，馬祖海巡隊表示，今日出現在南竿限制水域外圍的大陸船隻相當罕見的都是抽砂船，目前已加派出2000噸級新北艦與特勤隊員趕往驅離，由於這是首次出現全由抽砂船組成的船團包圍馬祖海域，100噸警艇毫無警示作用，海巡署相當重視，將由大型艦對越界行為進行強勢驅離作為。

一名居住在馬祖的李姓網友今日在臉書上PO出一段大陸抽砂船現蹤南竿海域的影片和照片，並表示，「怎麼回事？被包圍了！」從畫面可以看到，海面上布滿大量大陸的抽砂船，數量之龐大，幾乎要把島嶼團團包圍。

馬祖海巡隊實際上在當時已經前往針對越界抽砂船進行驅離，但是這些抽砂船相當狡猾，全部圍繞在禁制水域線外圍，並採取打帶跑戰術，不時的侵入我方水域內，讓海巡警艇疲於奔命，而且警艇僅100噸大小，對於數百噸至上千噸重的抽砂船毫無警示作用。

為此海艦隊分署特別派出西北艦趕往馳援，艦隊分署表示，馬祖海巡隊今（25）日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前大陸抽砂船均在禁限制水域外；另艦隊分署緊急調派新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。

海巡署強調，抽砂船絕大多數均位在莒光與南竿間之航道，係屬6000公尺禁限制水域外之範圍，在範圍外滯留、航行、作業之船舶，非屬管轄水域，馬祖海巡隊刻透過兩岸共打機制，協調對岸共同打擊不法。

海巡署也統計，馬祖海巡隊自去年（108）迄今（109）年9月底止，登檢帶案大陸抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4,980萬元，行政罰鍰已達700萬元。馬祖海巡隊將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船，確保馬祖海域海洋資源永續發展。

(中時新聞網)