甫獲得新芽獎學金肯定的台東體育中學學生小恩（化名）是柔道選手，從小父母親離異，父親癱臥在床需全天候照顧，他一肩扛起照顧責任，成績始終保持優異，獲得慈濟學習領域獎。

「家庭狀況遭逢困境，擔心爸爸在家狀況，又想分擔母親的工作，他天色未亮4點多就要起床，5點出發到學校參與訓練，回到家中已經晚上6點半，接著備晚餐及幫爸爸洗澡，但他並未荒廢學業，成績始終保持優異，今年順利申請通過學習領域獎。」長期關懷小恩的慈濟志工蔡春蘭說，儘管小恩需幫忙分擔家務、每天清晨仍堅持參加訓練，成績始終優異，今年獲得慈濟新芽獎學金學習領域獎。

小恩的國小柔道教練陳慧欣作為神秘嘉賓出席頒獎典禮，小恩看到教練後，開心地給教練大大的擁抱。陳慧欣也嘉許他在未來路上能堅持帶著夢想前進，路上遇到困難時，家人及老師教練都會一直在身邊陪伴，熱愛所學，堅持卓越向前走。

此外，頒獎典禮上也安排大專組的學習領域獎得獎人陳瑋琪、巫秀蘭(巴奈)及南廻合唱學子，合唱阿爆第31屆金曲獎Thank You感謝。陳瑋琪表示，這首歌是排灣族語歌曲，以這首歌來感謝慈濟的志工、社工及一直幫助他們的人，一路陪伴著大家。

另外，慈濟基金會除新芽獎學金，也透過各類助學金補助、課輔服務以及為照顧戶及居關戶子女舉辦暑期營隊等，期盼每位學生勤奮向學的同時也注重身心修養，像奮力出土發芽的菩提種子，未來成為社會的棟樑。

(中時 )