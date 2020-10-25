（「2020 AI in TAIWAN台灣人工智慧黑客松」評審團。圖／台灣人工智慧協會提供）

AI不再只限於頂尖學研機構了，逐漸在教育體系向下紮根。淡水商工電機科6名學生，以「基於OpenPose之機具操作於異常姿勢即時偵測」，從操作員的姿勢辨認，連結系統採取警示或斷電等干預方式，做到降低工廠操作機具的受傷率。專案概念發想人是張育丞及吳宗融，今年已經大一的張育丞說，因為高三時看到同學在實習工廠中受傷，於是開始思考採用AI人工智慧的技術作為解決方案。

「2020 AI in TAIWAN台灣人工智慧黑客松」這個周末舉行決賽，淡水商工電機科團隊的現場展示實際成品，加上師大附中提出以人耳取代臉部辨識的打卡系統，讓在場評審驚呼，「台灣AI發展有希望了！」兩組團隊皆獲得評審團頒發最佳新秀獎，也被期許能繼續精進，開啟台灣下一代的機會。

此項活動由台灣人工智慧協會與財團法人資訊策進會共同執行，競賽結果最後由養好魚「雲端智能養殖魚群縮時搜尋」獲得第一名大獎，W Power「AI電鍍業水洗水循環經濟、敏星數據「智慧來找碴」、未來之星「夜間熱感應行人辨識」分別獲得二、三、四名成績。

台灣人工智慧協會表示，本次評審集合了來自各產業、學術及公協會代表，由於競賽主題包含「智慧製造」、「智慧醫療」、「智慧服務」、「智慧零售」、「智慧農林漁牧業」五大主題，各主題所評選的基準不同，因此特別新增主題特色獎項。

TENDAYS董事長蕭文昌十分看好人工智慧在產業發展的巨大潛力與爆發力，也期許台灣能在這波人工智慧浪潮中崛起，不只是人才的培養，更能幫助產業再創高峰；寬緯科技總經理蔡政勳說，透過人工智慧的導入能帶動水產養殖業的生產力，包括品質與產量的提升，並降低養殖風險。若能透過黑客松匯集眾人的創意，對於產業未來的發展將有極大的價值。

活動參與的企業之一福壽實業，67歲董事長洪堯昆對於產業的創新充滿熱忱，不僅實際帶頭到台灣人工智慧學校上課，更設立AI辦公室，導入AI智能製造及智能營運，並與相關單位合作連結。他認為，透過競賽可以啟發產業的競爭力，也希望當中好的作品能實際落地應用，讓各產業可以享受到人工智慧的好處。

(工商 )