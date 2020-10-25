台南市25日下午驚傳母親殺害女兒案件，全案由警方調查中。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市驚傳母親持刀殺死女兒的人倫悲劇！58歲蔡姓婦人疑因久病厭世，想帶著罹患思覺失調症的32歲李姓女兒一同輕生，並在25日留下遺書後，在自家持菜刀砍傷女兒頸部，致動脈與氣管破裂，經送醫急救仍告不治。而蔡婦的頸部也有割傷，但意識清醒，已送醫治療。全案正由警方處理中。

救護車前往台南市安和路將蔡婦、李女送醫急救。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

家住安南區安和路的李男，25日下午4點45分匆忙前往南市警三分局報案，指他的妻子在自家留下一張紙條，還留有5萬9000元，稱自己受到腸胃疾病困擾，再加上要照顧女兒，過得很辛苦，因此想要帶著女兒出門走走。李男看到這張紙條，直覺妻子應該要帶著女兒輕生，因此立刻請求警方協尋。

警方調閱附近的路口監視器後，發現這對母女，根本沒有出門，趕緊與李男回家上3樓臥室察看，驚見蔡婦情緒激動持菜刀，抵著自己的脖子欲自戕，而女兒已倒在床上血泊中，頸部等多處有多道刀傷，已無生命跡象。員警發現後，立刻上前奪下蔡婦手上的菜刀，並將2人送往市立安南醫院急救，但李女仍於傍晚5時許宣告不治。

警方初步調查，死者致命傷是頸部動脈與氣管破裂，蔡婦的右頸也有輕微割傷，但意識清醒，暫無生命危險。

據了解，李女罹患思覺失調症，蔡婦因照顧女兒，自己反而罹患憂鬱症。而據附近鄰居透露，夫妻2人平時感情和睦、風評良好，家中經營金香鋪，於2年前左右退休，全心照顧女兒。鄰居也稱，李女因無業，幾乎不曾看過李女出門，蔡婦平時則看起來相當正常，未察覺異狀。

據悉，蔡婦平時也飽受腸胃病之苦，加上長期照顧女兒備感壓力，可能自覺無力再照顧，因此一時想不開欲帶著女兒輕生。但詳細原因目前正由警方進一步調查中。

(中時 )