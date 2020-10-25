風靡全台、紙風車劇團的歌舞音樂劇《雞城故事》，今下午3點半在於台北大學正門口的大草皮演出。（蘇巧慧辦公室提供／許哲瑗新北傳真）

風靡全台、紙風車劇團的歌舞音樂劇《雞城故事》，今下午3點半在於台北大學正門口的大草皮演出，吸引6000多人共襄盛舉，立委蘇巧慧、吳琪銘在台上比人氣，邀小朋友一起「變裝」追劇，熱鬧非凡。

蘇巧慧說，三峽台北大學城是一個很年輕的城市，住了很多年輕爸媽帶小朋友，所以親子活動一向很受歡迎，「我之前答應大家，只要巧慧在這裡服務，每年都會舉辦一場大型的親子活動，果然今天連老天爺都幫忙，給我們這麼好的天氣，所以非常期待今天的演出」。

現場不少民眾從桃園八德趕來，儘管椅子不夠坐，但在露天草坪上、微風徐徐，很多人自備野餐墊席地而坐，氣氛熱絡。

吳琪銘則說，北大社區過去比較少有大型活動，但去年北大封街活動之後，獲得很多鄉親的熱烈回響，所以這次再將紙風車搬進社區。其實，紙風車的「雞城故事」2005年推出以來，累計觀眾觀賞已經超過20萬，也是目前紙風車劇團售票演出中，巡演過最多場次的戲碼劇情，這回在北大演出，果然掀起熱烈迴響，一開場就湧入6000人共襄盛舉。

(中時 )