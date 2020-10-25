美國總統大選進入倒數階段，現任總統川普與民主黨候選人拜登之爭，牽動未來美中角力。財信傳媒董事長謝金河則以T恤標價來看美國總統大選，他表示，川普、拜登的T恤在零售店的標價，箇中似有乾坤。他甚至透露作家范疇斷言川普會當選。

謝金河今天在臉書貼文表示，川普為自己投下神聖一票，看起來氣定神閒，不像要輸的樣子。還有一個有趣的畫面，川普和拜登擺在零售店內的T恤，川普紅色T恤標價6.99美元，拜登綠色T恤標價2.99美元，如果從標價來看，箇中似有乾坤。

謝金河認為，這場川普與拜登之爭，值得細看︰一是選前美國主流媒體幾乎毫不掩飾全力支持拜登，而拜登選前民調也遙遙領先，如果翻盤？這對媒體生態可能帶來重大影響；二是美國選民對中國大陸的態度，可能是很大的變數，尤其是拜登兒子的電郵門事件；三是川普在4年前當選總統以來，美國股市出現史上最大的牛市。川普若沒有選上，美國股市可能面臨很大的變化。值得注意的是，股神巴菲特直到今天仍沒有表態。

謝金河指出，中國大陸，南韓，日本，印度，不同國家的選民對這場大選也有不同的期待。在台灣的評論大師，像沈富雄預估拜登百分之百穩當選；而這兩天，他問作家范疇，范疇則很堅持且肯定地說川普會當選「毫無疑議」。

網友回應說，「范疇敢和沈富雄賭嗎？」 、「衣服標價可能因為要買拜登的衣服，未來4年多得是機會。」

(中時新聞網)