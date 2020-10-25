4歲女童託付閨蜜，竟遭閨蜜男友打到住加護病房。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

26歲許姓女子與蕭姓男友未婚生下4歲女童，許女近日把女兒託付給甫失業的許姓閨蜜，孰料閨蜜的洪姓同居男友竟會家暴，不但打女友、連女童也不放過，甚至打到住進加護病房，女童父母憤而報警提告，並將女童鼻青臉腫照片放上網，網友怒斥洪「人渣」，警方將拘提洪到案。

許姓女子和蕭姓男友未婚生下4歲許姓女童，分手後由許女負責照料，許女因工作繁忙無法準時接送小孩，14日將女童託付給甫失業的國小同學、許姓閨蜜，閨蜜帶著女童和38歲洪姓男友同居在龜山租屋處。

孰料才短短10天，洪男竟對閨蜜和女童施暴，許姓閨蜜向龜山警方求助，稱洪男不肯讓她搬家和帶走女童，警方陪同上門，驚見屋內的女童臉部和四肢都有瘀青和外傷，緊急帶回派出所，並依職權通報社會局，女童也就醫治療，一度進加護病房確認沒有腦震盪，所幸並無生命危險。

女童生母獲悉憤而提告，女童生父更氣得在臉書爆料，怒控：「我們家的孩子是生來讓你打的嗎」，好好的女兒被打到住加護病房、全身是傷，形同蓄意謀殺，無法原諒，嗆聲：「廢物別讓我遇到！」警方將通知洪男到案，釐清女童遭虐經過，依法究辦。

(中時 )