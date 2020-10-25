大陸女星江疏影日前以電視劇《三十而已》走紅，靠著「王漫妮」一角讓她再攀演藝事業高峰，江疏影也成為各大活動、代言爭相邀請的寵兒，而今（25日）晚是年度的ELLE風尚大典活動，受邀的江疏影則身穿黑色抹胸薄紗裙亮相，裙擺的開高衩設計，讓江疏影上下齊露，好身材全曝光。

江疏影一個手插腰、伸腿的動作，好身材全都露。（圖／取材自江疏影工作室微博）

34歲江疏影以一襲黑色抹胸薄紗澎裙亮相ELLE風尚大典，上身的抹胸設計凸顯江疏影的傲人上圍，尤其是在工作室曝光的照片中，江疏影一個彎腰動作，就讓她的渾圓酥胸快彈出。

同時，江疏影的裙擺辣開高衩，讓她一伸腿就讓細長的鳥仔腳更搶鏡，搭配江疏影的白嫩肌膚，也讓外界驚豔，原來江疏影這麼有料，好身材超不科學。

江疏影日前氣質出席活動。（圖／取材自江疏影工作室微微博）

其實江疏影日前才以低胸開高衩的合身禮服氣質出席活動，而網上還流傳多張她的無P照，不過江疏影的氣質和顏值和精修照毫無差別，搭配她輕撥秀髮的動作，也讓江疏影舉手投足魅力十足。

(中時新聞網)