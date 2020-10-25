馬祖當地民眾在臉書貼出有大批大陸漁船「圍島」，海巡署艦隊分署立即調派1000噸級的新北艦全速趕往南竿海域，馬祖海巡隊表示，將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船強力執行驅離及取締越界陸船，確保馬祖海域海洋資源永續發展。
海巡署表示，南竿島、莒光島周邊6000公尺的限制水域，禁止大陸抽砂船入內作業，25日上午馬祖海巡隊發現有抽砂船越線，派出2艘巡防艇前往查處，並驅離4艘運砂船與1艘抽砂船。
海巡隊表示，南竿、莒光禁限制水域中，中間非管轄水域，會有很多漁船經過，包括抽砂船、運砂船一整個船隊經過或停留作業，但都是屬於線外水域，民眾搭乘交通船時，看到遠處的船隊，誤以為有越線的情事，不過，其實數10艘船艇都航行在非屬管轄水域，每天都可以看到，與光復節沒有任何關聯。
馬祖海巡隊表示，自去年至今年9月底止，登檢帶案大陸抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4980萬元，行政罰鍰已達700萬元。
(中時 )
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