台北市政府教育局認助清寒學生基金會25日舉辦相見歡，認助人與受助學生、家長100多人齊聚一堂，並舉行悠遊卡公司與街口電子支付公司捐贈儀式，悠遊卡公司與街口拋磚引玉，各捐助基金會50萬元一同加入認助行列。

北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，基金會長期認助可透過 ATM 轉帳、郵政劃撥或者信用卡等方式，隨著多元支付、手機支付的普及，越來越多民眾養成「非現金」付費習慣，原本零錢隨手捐的型態也在改變，感謝悠遊付與街口支付，讓基金會加入了新的支付管道 。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，對台北市民而言悠遊卡是每天生活中不可或缺的支付工具。台北市的同學們從小學第一張學生證開始，就和悠遊卡結了不解之緣，悠遊卡就像是旅程的第一張門票，從悠遊卡走遍台北市、到全台灣，有一天學生可以走向全世界，希望悠遊卡可以提醒學生，多出門、多走向這個世界。

街口電子支付公司董事長胡亦嘉表示，身為台灣領頭的新創企業，有回饋社會的責任，這次很開心能幫助到受認助清寒學生改善生活進能安心求學，更重要的是，世界越來越網路化，街口作為支付平台與服務入口，非常重視捐款功能。

曾燦金表示，基金會邁入第24年，感謝認助人與企業團體長期陪伴，還有認助人帶一家人一同支持，像是基金會常董邱淑治與女兒陳怡岑都是認助人、認助人顏美雲也帶雙胞胎女兒一同參與相見歡，備感溫馨。

曾燦金指出，基金會去年認助1747位學生，今年截至9月為止，已認助1765位學生，可見台北市需要幫助的清寒學生是越來越多的，呼籲社會各界加入愛心認助的行列。並勉勵學生充實自己，當有能力時也不忘回饋社會。

(中時 )