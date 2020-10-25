炎清重製3年前在電梯內遭娃娃車輾腳的畫面 。（許哲瑗攝）

罹患思覺失調症狀的炎清3年前因在社區電梯內被一位媽媽推著娃娃車壓到腳，當下引發他一連串的思緒：「她是看我沒結婚沒小孩，故意的嗎？」友人說他想太多，勸他吃藥，他反駁道：「難道我被壓到腳，還要我去吃藥？」新北市慈芳關懷中心將「電梯事件」設計成互動式展覽，由觀展者決定要幫象徵炎清的透明人餵藥，或是在他身上綁上粉紅絲帶，以表達理解與關懷。這項展覽在新北市立圖書總館3樓展演時引發熱議，慈芳決定搬回位在土城的中心作為常設展。

社會局長張錦麗表示，新北市慈芳關懷中心是由市府委託台北市康復之友協會所成立，也是全台第一家取得國際認證的會所，專為精神障礙者提供服務，採取會員制，希望社會大眾對於精神障礙的朋友，能多理解、包容並接納，讓他們能夠在社會的關懷下，逐步康復，重新出發。

慈芳關懷中心主任謝佳蓉表示，中心在今年7月受到故宮邀請，與四位當代藝術家，在台北市空總臺灣當代文化實驗場攜手合辦「＃有精神」展覽，共有6大展區，藉由藝術發聲，連結歷史文物與現代個人經驗的關聯創作，受到社會各界的矚目。

其中，光「電梯事件」就累積203則留言回應，讓中心會員與社工同仁受到大力鼓舞，因此將部分展區搬回圖書總館展演，從20日展到25日，引發觀展者許多深思和回饋。

謝佳蓉說，像有位小姐在展區觀看許久，在留言簿寫下電梯事件令她回想起20年往事，當時也是一件意外小事，母親卻認為受了傷害，因此生她的氣，甚至生家人的氣，但她想說的是當時自己年紀小，不懂事也不小心啊，結果這事一直擱在心裡頭長達20年，直到觀看電梯事件才讓她釋懷。

新北市社會局副局長許秀能在展覽期間曾到場鼓勵表示，市府在土城區中正路18號公有市場6樓設有慈芳關懷中心，提供個案管理、諮商輔導、過渡性就業服務等，同時慈芳也是精障者社區關懷據點，提供適切的福利服務，服務專線為 82621305~6。

(中時 )