疫苗之亂，人人瘋搶，台北市長柯文哲25日前往中正區出席石頭湯延緩失能社區活動成果發表，他表示，以前是叫大家來打，大家都不來，現在因新冠肺炎關係，想接種的人變多，因此北市今年雖然已經買到總人口27％的疫苗，但還是不夠，明年會視疫情情況來看是否要加碼。

柯文哲說明，以前有研究顯示，要看人能活多久，就在65歲時實測6分鐘內能走多遠，走越遠活越久，這也是北市府的一個策略，例如給長者的敬老卡一個月有480點，可以坐捷運、公車、騎單車、計程車，運動中心都可以用；至於許多議員會問說，用不完可否延到下個月？他後來想想覺得還是不行，因目的就是強迫長者每個月一直運動。

活動現場，柯親身體驗亞健康高齡者體適能促進計畫項目，包括梅花椿訓練、射箭訓練、益口銅身操帶領等活動，柯說，他有個計畫，在長者滿65歲那天，開課宣導北市府給予的全套服務，保證不會漏掉，預計明年上線，變成一個長久的制度，類似給長者的福袋、禮盒。

柯說，北市現在只要年滿65歲，所得稅率在20％以下，市府都會補助老人家健保費，而過去敬老金1年才1500元，但健保費補助1年是9000元，因他知道有很多長者沒繳健保費，導致輕症時沒有治療，一進醫院就直接是重症，因此他認為比起敬老金，長者的健保給付更重要，最基本的醫療健康應由政府負擔。

柯還說，他最近花了6億3000萬把捷運修了一遍，多了很多電扶梯，因他發現很多長者不坐捷運而坐公車的原因，是因捷運沒有電梯不方便，現在每個捷運站至少增加到2個電扶梯，讓北市老人家更方便外出，另外就是居家醫療，可以請醫生到家裡看病。

柯進一步指出，現在最重要是要開始蓋住宿型醫療機構，因現在蓋私立老人院可能會被當成鄰避設施，所以市府開始在公宅裡也設置長照床位，然而現在還差5000床，最終要讓北市老人院數量足夠；或是學校改建時，順勢把老人機構加進去，但這還要思考，柯允諾北市會逐步加強對長者的照顧，希望更貼心更全面。

(中時 )