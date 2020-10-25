螞蟻集團董事長井賢棟25日在第二屆外灘金融峰會上表示，新金融一定是由科技來驅動的。「20年前我們說上網，10年前我們說上雲，今天看到數位化的浪潮蓬勃而來，今天到未來，上鏈會成為標配。」他強調了區塊鏈的重要性。

據《澎湃新聞》報導，井賢棟認為，基於區塊鏈讓數位經濟透過信任機器，支持整個數位變成業務化，數據資產在上面進行多方的高效協作。雲和鏈，正成為新金融的基礎設施部分。他還指出，數據庫加上技術，為整個數據的處理、實時計算、智慧化的決策提供一個非常強大的支撐基礎。

井賢棟指出，新金融的服務方向必定是普惠。今天金融的目的是「可以人人共用的金融」，一定是金融的終級目的，讓每個人獲得一個平等的機會和服務。新金融的方向，必定回歸到這個根本。特別是小微企業，作為雙循環新發展格局中的重要內容，不管是國內還是參與全球化，都是非常重要的一個群體，是金融科技服務的重中之重。

(旺報 )