大甲觀光商圈Halloween變裝遊行，吸引不少民眾共襄盛舉。（陳淑娥攝）

大甲觀光商圈Halloween變裝遊行，吸引不少民眾共襄盛舉。（陳淑娥攝）

大甲觀光商圈舉行「芋頭尬南瓜Halloween變裝派對」，許多小朋友來討糖。（台中市經發局提供／陳淑娥台中傳真）

來自苗栗竹南的陳鉑霖抱走第1名3000元獎金。（台中市經發局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府經發局聯手商圈推出一系列萬聖節活動，大甲觀光商圈以南瓜為主題，25日舉行「芋頭尬南瓜Halloween變裝派對」，吸引30隊伍裝扮拼獎金以及踩街遊行。大甲觀光商圈主委許慈芸表示，未來會陸續舉辦重要的節慶活動，歡迎民眾共襄盛舉，以促進當地經濟發展。

「芋頭尬南瓜、作伙來參加－大甲觀光商圈Halloween變裝派對」今天下午熱鬧登場，大甲觀光商圈位於大甲熱鬧市街中心，順天路、蔣公路從白天就熱鬧非凡，湧入不少香客；晚上則有許多美食饕客上門。

許慈芸指出，大甲出產芋頭，由於萬聖節將屆，特地舉辦「芋頭尬南瓜Halloween變裝派對」活動。而大甲有三寶包括媽祖、酥餅及藺草，為來會持續舉辦重要節慶活動，希望大家有空到大甲共襄盛舉。

今日「芋頭尬南瓜、作伙來參加－大甲觀光商圈Halloween變裝派對」活動，吸引30組隊伍競爭「南瓜王」的寶座，除了可獲150元商圈購物金及限量環保杯提袋外，比賽優勝隊伍還可再獲得獎金1000元至3000元不等，來自苗栗竹南的陳鉑霖抱走第1名獎項。

除了變裝比賽評選外，現場還有精采街頭魔術、雜技表演及踩街遊行，更重要的是今日到大甲觀光商圈指定店家消費滿額，就能獲得摸彩券，獎項包括空氣清淨機、黑鑽爐、鬆餅機等大獎，可以說是活動滿滿，好禮也滿滿，讓大家精彩一下午。

台中市經發局表示，希望在市府與商圈組織聯手努力下，未來年年均能辦理特色行銷活動促進當地商業發展，今年的萬聖節系列活動，更是中部地區最大的萬聖節系列活動，除了已經舉行的大里中興商圈及東海藝術街商圈外，萬聖節當天在美術園道商圈有「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」活動熱鬧登場，隔天在精明一街商圈的「2020南瓜節大遊行」畫下句點。

經發局指出，本次各商圈皆有舉辦萬聖節變裝比賽活動，並紛紛祭出高額獎金或獎品，吸引民眾報名角逐「變裝王」寶座，最大獎項為美術園道商圈的「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」頭獎5萬元，邀請民眾萬聖節一起相約到台中搗蛋趣。

(中時 )