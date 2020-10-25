新冠肺炎造成全球疫情險峻，竟然還有人散布假訊息製造恐慌，散布者還是名警察！桃園市一名員警今天1月在臉書上打卡，地點在大陸武漢地區的「華南水果批發市場」，甚至在文章提到「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，桃園地院事後依違反「傳染病防治法」判罰20萬，檢方不服上訴，高等法院日前駁回確定。

該員警今年1月在臉書上打卡在武漢地區之「華南水果批發市場」，並將隱私設定為公開，在發文內容中提到「來這邊帶點好料的回去和大家分享」等文字，並附上他在網路上下載的華南市場招牌及不詳人士身穿防護衣的照片共2張，貼文下方也有網友留言，「你真的飛過去喔！出差嗎?」他還開玩笑回覆「回去一一拜訪」、「我們有門路，自由進出」。

該員警事後辯稱「只是想開個玩笑」，許多同事也說知道他在開玩笑，但該貼文遭網友截圖後仍在網路上引發喧然大波，檢方獲知後依「傳染病防治法」散播有關傳染病流行疫情之不實訊息起訴該員警，一審判該員警20萬元罰金，檢方檢方不服上訴。

高等法院考量事發後，該員警即關閉臉書帳號，並申請退休，決定維持一審判決且不給緩刑，全案確定。

(中時新聞網)