隨著美國大選逼近，大陸與台灣都關切如果拜登當選，會在美中、美台政策上有何變化。拜登最重要的中國政策智囊安東尼．布林肯對媒體表示，多年來美方成功地應對中國與台灣問題的挑戰，美中關係才得以穩定發展，未來美方應該成為兩岸關係穩定的來源。至於拜登如果當選會不會與台灣總統通話，布林肯語帶玄機說：「我們就看明年1月會怎麼樣了。」

在美國總統大選進入最一周，民主黨候選人拜登支持度持續領先的狀況下，許多人開始關切拜登未來的中國政策走向，台灣朝野更加關心台美關係的變化以及對兩岸關係的影響。拜登競選團隊內最重要的外交政策與中國問題智囊、也是前歐巴馬政府的副國安顧問安東尼•布林肯(Antony Blinken)在接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時表示，美中關係多年來的成功之處，在於「我們很好地應對中國和台灣關係所帶來的挑戰」。

《美國之音》引述布林肯受訪時的說法稱，在川普政府近來在台灣問題上採取某些行動之前，美國對台灣問題的應對是「穩定的來源」，未來應該「恢復這種平衡」。當CBS主持人追問「如果拜登當選是否會和台灣總統通話？」布林肯以「我們就看明年1月會怎麼樣了」(Well, let's see what's happening in January.），技巧地迴避了這個問題。

布林肯是拜登長達20年的的外交事務臂膀，他歐巴馬政府時期也先後擔任過副總統拜登的國安顧問和總統歐巴馬的副國安顧問，也出任過副國務卿。他創辦一家地緣政治和政策諮詢公司WestExec Advisors。該公司的業務包括「在戰略競爭時代管理與中國相關的風險」，為美國企業在中國市場的經營活動提供策略建議，對美國政府與民間企業相關的中國事務涉入很深，目前布林肯已暫時離職加入拜登競選團隊。

報導說，另一位目前在拜登陣營中參與外交與中國政策的前助理國務卿庫爾特．坎貝爾 (Kurt Campbell)也曾在《大西洋月刊》上發表文章表示，在台灣問題上，不單方面改變現狀可能是最好的戰略。

坎貝爾強調，美國要建立一個聯盟，將必要的軍事能力轉移到太平洋地區，並將長期專注於中東地區的國家軍事能力轉移到亞洲。雖然美國起步已經較晚，在實現以亞洲為中心的戰略的道路上走了幾次彎路，現在要報復性地重新開始了。

曾在國務院擔任主管東亞和太平洋事務的助理國務卿坎貝爾另外也在《外交事務》期刊上表示，拜登未來將繼續「重返亞太」戰略，歐巴馬在制定此一戰略時曾承諾將60%的美國海軍軍力部署在亞太地區。

他在文章中說，鑒於中國武器可打擊的範圍擴增，美國在亞太地區的軍事主導地位已難以恢復，這是一個必須接受的現實。美國應將精力集中於阻止中國干涉美國和其他國家的行動自由，並阻止中國脅迫美國盟國和夥伴。美國達到這些目的不需要在印太地區擁有軍事主導地位，只需要確保美軍在印太地區的威懾能力，這可以通過發展「不對稱的制衡能力」，以遠程無人艦載戰鬥機、無人水下航行器、導彈潛艇和高速打擊武器等實現。他還強調，美中需要建立危機管理機制，以減少誤判風險。

(中時新聞網)