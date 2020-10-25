根據《中國證券報》報導，大陸國家發改委近日與科技部等6部門印發《關於支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》。《實施意見》明確，拓展民營經濟直接融資管道，支援民營企業開展債券融資，進一步增加民營企業債券發行規模。

意見鼓勵有條件的股份制民營企業上市和掛牌交易。進一步放寬民營企業市場准入。依法支援社會資本進入銀行、證券、資產管理、債券市場等金融服務業。

意見明確著力解決民企融資難題。加大對民營企業信貸支持力度。支持開展信用融資。拓展貸款抵押質押物範圍。拓展民營經濟直接融資管道，支援民營企業開展債券融資，進一步增加民營企業債券發行規模。支援民營企業在全國中小企業股份轉讓系統、區域性股權市場掛牌交易和融資。創新信貸風險政府擔保補償機制。促進及時支付中小企業款項。

意見明確進一步放寬民營企業市場准入，加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務，進一步放開設計施工市場，推動油氣基礎設施向企業公平開放。進一步放開石油、化工、電力、天然氣等領域節能環保競爭性業務。制定鼓勵民營企業參與鐵路發展的政策措施，支援民營企業參與重大鐵路項目建設以及鐵路客貨站場經營開發、快遞物流等業務經營。依法支援社會資本進入銀行、證券、資產管理、債券市場等金融服務業。

(旺報 )