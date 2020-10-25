網路民調投票結果。(翻攝自 YAHOO)

國防部長嚴德發日前在立法院表示，若大陸武力犯台，總統動員令一下，約26萬後備軍人就要報到，加上18萬5千位現役軍職人員，約45萬人將是第一時間的防衛作戰主力。但根據一份最新網路民調結果顯示，大部分的網友對國軍的戰力表示沒信心。

嚴德發日前至立院就「提升後備戰力」進行專案報告，面對立委質詢台灣後備戰力問題時，嚴德發表示，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，共約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。

網路媒體《Yahoo》以「若動員有45萬兵力，你對國軍戰力有沒有信心？」為題進行網路投票，投票時間為10月26日至28日，截至今日晚間7時，已有2千多名網友投票，結果顯示，有242名網友表示有信心；有2096名網友則表示沒有信心。

對國軍戰力有信心的網友表示，「團結就是力量」、「奮戰到底决心」、「沒這45萬打前陣，我想後面的要再衝刺很難，所以一定要支持的」、「沒有信心的趕緊打包離開台灣啦」。

對國軍戰力沒有信心的網友則認為，「第一刻投降87%」、「不知為誰而戰！」、「誰想死？政客跑第一？嘴上說第一」、「連基本訓練都不足」、「大難來時各自飛」。

(中時新聞網)