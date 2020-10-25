基隆市近期老年人口每年成長3000人，全市27家老人及身障機構1000多個床位快滿，市府規畫全國第1件長照BOT案「基隆市長照福利服務園區促參案」，將落腳在基隆市仁愛之家基地上，腹地占3.76公頃，未來會有600個長照床位，以及「只租不賣」的銀髮住宅，打造「一條龍」長照服務， 預計11月4日下午2時30分在基隆長榮桂冠酒店辦招商說明會。

基隆市政府社會處統計，基隆市臥床收容幾乎爆滿，截至今年9月底，全市36萬8020人中，65歲以上長者有6萬3000餘人，數字年年增長，足見亟需住宿式長照環境。

基隆仁愛之家1973年建成，除養護大樓外，許多房舍老舊難修，財政部促參司對此與衛生福利部、基隆市政府合作，推動全國第1件長照BOT案「基隆市長照福利服務園區」，目前已移撥市府，預計明年3月招商，初步評估民間投資16億元，特許經營年限50年，預計2026年底開始營運。

土地將落腳基隆市仁愛之家，並包含恆安養護中心等舊有建築，屆時將全部打掉，並將土地分為2塊，其中有88％土地作為社福設施用地，12％土地作為住宅用地。

未來園區將以長照住宿式為主，預估可提供600張長照床位，採複合式照顧模式，社區服務為輔，居家次之；社區部分設日照中心，居家部分則會有服務辦公室；另外12％住宅用地將規畫銀髮住宅，只租不售。

此外，園區預定基地還包含恆安護理之家，議約將在2022年到期，市府會採分期點交、分期興建，如今已完成可行性評估，並且也獲得中央補助200萬元進行第2階段先期規畫，待招標完成後，交由得標廠商協助推動。

(中時 )