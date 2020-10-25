總統蔡英文已進入第二任期，2024年總統大選提前開打，誰會是可能人選，備受矚目。名嘴吳子嘉表示，國民黨可能由朱立倫或侯友宜出馬，力拚民進黨的賴清德或鄭文燦。

美麗島電子報最新民調出爐，調查2024總統可能人選10月的民眾信任指數，把可能的政治領袖放在一起做比較，侯友宜71.9%、賴清德58.7%、鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％、柯文哲45.9％。

吳子嘉在政論節目《2020聚焦關鍵》中表示，賴清德跟鄭文燦這兩個人，他們會鬥到至死方休，不會讓了，因為兩個民調太接近了。另外還有行政院長蘇貞昌，在後面拿了一個彈弓，虎視眈眈，不過此次他未把蘇貞昌放進民調中。

吳子嘉接著表示，國民黨最有可能的候選人是朱立倫，此次他的民調53.5%。所以朱立倫如果2024跟民進黨候選人拚，會是一個PK平盤的局面，現在就可以看出來了。如果這個趨勢不改變，侯友宜會是台灣未來最有可能的2024年人選。

吳子嘉認為，還有柯文哲，現在他已經立志，而且答應一定參選，但他現在的民調45.9％，看來2024總統大選，他毫無希望，可說出局了，一點機會都沒有。

(中時新聞網)