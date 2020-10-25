前役才以56比79慘遭「小老弟」中華白修理的台灣銀行，25日總算重新振作，儘管仍然只剩8人可打，台銀仍靠「魔獸」謝宗融24分、15籃板帶領，最後以68比61逆轉擊敗璞園建築，中止他們在台灣超級籃球挑戰賽的3連敗頹勢。

台銀總教練陳國維賽後更是自爆，球隊得以強勢谷底反彈的秘訣，「昨天輸球後球員很失落，教練團也很失落，但我們教練團不能表現出來，所以我刻意一個一個傳簡訊，除了安慰大家，也試著跟他們談心，畢竟我很擔心他們失去自信。」

畢竟台銀很有可能剩下比賽都靠8人打完，下周更要面臨6天內要打5場比賽的困境，所以全隊士氣或信心絕對不能掉，陳國維說：「我真的很擔心球員輸到懷疑自己，且失去信心，幸好經過一晚沉澱之後，大家並沒有喪失鬥志與士氣。」

陳國維指出，昨晚刻意研究過前役比賽影片，發現會輸中華白那麼多的主因，在於全隊發生太多失誤，一失誤更馬上讓對方快攻得分，當然越輸越多，「所以我在今天暫停期間，不斷提醒大家要有抗壓力與意志力，別讓我感覺看錯人！」

事實上，台銀球員今天除了謝宗融拿下24分、15籃板的強勢雙十演出，林郅為也有16分、8籃板，吳祐任15分，證明他們就算面對傷兵危機，仍然具備想要求勝的決心與意志，陳國維說：「我必須攻擊他們心理層面，讓他們證明自己。」

(中時 )