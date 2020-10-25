文心森林公園入口處的鐵門，遭一輛汽車撞擊，發出巨大聲響，剛好在附近運動的民眾嚇一大跳。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「碰！」台中市南屯區文心路與向上路，文心森林公園入口處的鐵門，25日遭一輛汽車撞擊，發出巨大聲響，剛好在附近運動的民眾嚇一大跳，駕車的鄭姓男子開著友人剛買的新車，載兩名友人回家，不料，途中撞進文心森林公園的鐵門

，造成車頭和車身半毀，一大片鐵門應聲而倒，鄭男除了要維修友人新車，市府也要向他求償損壞的公物。

警方調查，28歲鄭姓男子今日上午駕駛自小客車沿向上路左轉文心路，往向上南路方向行駛，鄭男自述車輛打滑失控衝撞至文心森林公園內，每天早上都有很多民眾沿著文心森林公園外圍人行道健行或跑步，幸好當時沒有民眾行經，未碰撞他車或民眾。

經警方獲報到場處理，駕駛鄭男左手挫傷，救護車到場，鄭男表示要自行就醫，後座2名一男一女乘客未受傷。

警方對鄭男酒測，酒測值為零，並未酒駕，但撞壞文心森林公園入口處的鐵門，將通知台中市政府管理局處，依法向鄭男索賠毀壞的公物，鄭男撞壞友人新車，幸好人輕傷，也未波及他人，但肯定荷包要大失血。

(中時 )