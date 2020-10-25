空軍台南基地24日深夜有2架IDF戰機升空，巨大的起飛聲響，導致不少市民睡夢中被驚醒。有人將此事PO在臉書社團「台南爆料公社」上，吸引不少網友留言說，「真的…飛機又在上空盤旋」、「台南安平也超大聲」、「剛剛IDF 2台」、「這時間真的辛苦國軍了」、「這已經成為常態了，辛苦我們的國軍」。

機場附近的南區大忠里長許智雄指出，他的家住在台南市立殯儀館附近，24日深夜11點多突然聽到音爆巨響，應該是兩架IDF起飛。軍方正常的演訓時間是從上午7點至晚間10點，在其他時間起飛，可能是大陸軍機飛近台灣，或深夜臨時有狀況，請市民體諒並支持辛苦的國軍，為捍衛台灣的安全而努力。

許智雄強調，如果戰機是在早上7點到晚上10點之間起飛，民眾根本無法判別是否有共軍來台騷擾；但如果在晚上10點過後升空，里民可能就會聯想到，「是不是共軍又來了？」

許智雄還說，對於戰機深夜緊急升空，里民都會保持正面的心態，支持國軍捍衛台灣領空。

據了解，面對大陸不斷派軍機侵擾，空軍台南基地的戰機，在非正常演訓期間的深夜緊急升空，幾乎快成為常態。今年7月24日凌晨1點30分左右，不少住在台南機場附近的市民，也都曾聽到軍機緊急起飛升空的聲音。

(中時 )