今日活動現場。 (吳家豪攝)

中天新聞台明日將舉行換照聽證會，前高雄鳥松區鳥松里長陳清茂今日晚間於聲援中天活動現場表示，中華民國有史以來，歷任行政院長最囂張、最不顧人權的，就是蘇貞昌。

自由廣場今日舉行聲援中天活動，由國民黨新竹市立委鄭正鈐擔任主持人，活動在今日下午5點左右，現場的支持、聲援者約250人。

陳清茂指出，今天為了活動特地從高雄北上，目的就是要捍衛新聞自由，讓人民可以看到一個可以看見真相的電視台。現在台灣的電視台，無論是從正面或反面看過去，很多事情，2立多1立的不敢報，眨眼眨不停的也不敢報。

陳清茂說，自己過去是民進黨員，所以綠營做了什麼壞事，自己比誰都清楚。蘇貞昌日前公開說NCC是中立單位，決不介入，這有人信嗎？

陳清茂表示，中天電視台若有違規，政府可以開罰，若有違法，可以移送。為什麼執政黨一天到晚放消息說要關掉中天？這個消息早在半年前就已傳開。

陳清茂指出，近期有許多風聲、爆料，都傳出中天新聞台的52頻道若下架，要把頻道轉讓給別人了，若民進黨要證明自己沒有亂來，那請讓中天在台灣報真實的新聞，也要讓人民可以選擇其他聲音。

(中時 )