《太陽報》23日報導，上千名女巫正利用網路密謀於萬聖節時集體發功，咒詛現任美國總統川普業力引爆進而敗選。儘管過去在川普遭受彈劾調查時，她們也聯手「謗川」過，卻未見其效；此番她們深信，這波有史以來最強大「念力攻擊」在藍月現象的加持下，必能讓拜登順利入主白宮。

報導中指出，女巫們深信藍月現象能讓她們功力猛進，順利將川普趨之別院。藍月現象是指相同月份中出現第2次的滿月，而10月31日正好是藍月現身的天命日。

在藍月現象的助攻下，女巫們的精神攻擊在萬聖節將達到高潮。為聯合眾多功力登頂的女巫，一同釋放強大的精神念力，女巫們紛紛在社群媒體貼文上標記「#綑綁川普」(#BindTrump)與「#魔咒抵抗」(#MagicResistance)，並密謀在10月31日與11月2日一同發動「藍潮」(Blue Wave)咒怨。

在她們創立的臉書粉絲頁「綑綁川普」上，也可看到關於最後ㄧ場總統辯論會的念力攻擊文；不過，川普不但安然無恙，還抓住拜登頁岩油的痛腳猛打。「綑綁川普」目前有6133名粉絲。

部分女巫強調，自上ㄧ次滿月以來，她們有感到功力宛若已提升ㄧ甲子；而兩次滿月之間，會賦予女巫們更強大的力量。能證明此ㄧ論點的證據，便是川普感染新冠肺炎。

(中時新聞網)